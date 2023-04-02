Последний матч: «Нью-Джерси» — «Чикаго» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чикаго» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Нью-Джерси»).
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