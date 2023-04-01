начнут матч в 03:00 в НХЛ, 01.04.2023.

Последний матч: «Детройт» — «Виннипег» 7:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Детройт». Коэффициент ставки — 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:6 (победит «Детройт»).

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