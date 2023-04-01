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    Питтсбург — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.04.2023 в 22:00 начнется матч в НХЛ Питтсбург — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 22:00 01.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Питтсбург — Бостон в НХЛ.

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    Последний матч: «Бостон» — «Питтсбург» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Бостон». Коэффициент ставки — 3.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Бостон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Бостон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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