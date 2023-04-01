начнут матч в 20:00 в регулярном сезоне НХЛ, 01.04.2023.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Нэшвилл» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нэшвилл» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 3.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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