В 02:00 31.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Нэшвилл» — «Питтсбург» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Нэшвилл». Коэффициент ставки — 2.49 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Питтсбург»).

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