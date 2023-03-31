В 02:00 31.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нью-Джерси»).

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