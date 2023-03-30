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    Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.03.2023 в 02:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Нью-Йорк Айлендерс начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 30.03.2023.

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    Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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