начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 30.03.2023.

Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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