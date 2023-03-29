В 05:00 29.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Вегас» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Эдмонтон»).

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