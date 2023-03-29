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    Каролина — Тампа-Бэй: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.03.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Каролина — Тампа-Бэй

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Тампа-Бэй начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 29.03.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Каролина» — «Тампа-Бэй» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Тампа-Бэй» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Тампа-Бэй»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Тампа-Бэй.

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