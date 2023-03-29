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    Калгари — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.03.2023 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Лос-Анджелес

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 29.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Лос-Анджелес в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Калгари» 8:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.79.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Лос-Анджелес»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Лос-Анджелес.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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