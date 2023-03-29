Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Калгари» 8:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.79.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Лос-Анджелес»).
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