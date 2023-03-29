начнут матч в 02:00 в НХЛ, 29.03.2023.

Последний матч: «Филадельфия» — «Монреаль» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия» — «Монреаль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Филадельфия»).

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