В 19:30 29.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «Локомотив» — «ЦСКА» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЦСКА»).

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