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    ЦСКА — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.03.2023 в 19:30 начнется матч в плей-офф КХЛ ЦСКА — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 29.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Локомотив в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «Локомотив» — «ЦСКА» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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