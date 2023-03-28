В 02:00 28.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Флорида» — «Оттава» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Флорида»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Флорида.

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