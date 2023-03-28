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    Оттава — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.03.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 28.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Оттава — Флорида в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Флорида» — «Оттава» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Флорида»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Флорида.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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