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    Анахайм — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.03.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 28.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Анахайм — Колорадо в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Анахайм» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анахайм» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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