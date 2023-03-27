В 19:30 27.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч: «ЦСКА» — «Локомотив» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «ЦСКА»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — ЦСКА.

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