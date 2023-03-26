начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 26.03.2023.

Последний матч: «Вашингтон» — «Питтсбург» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Питтсбург» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Вашингтон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Вашингтон.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам