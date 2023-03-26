Последний матч: «Оттава» — «Нью-Джерси» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Оттава». Коэффициент ставки — 2.45.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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