начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 26.03.2023.

Последний матч: «Коламбус» — «Монреаль» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Коламбус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Монреаль»).

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