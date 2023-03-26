Последний матч: «Коламбус» — «Монреаль» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Коламбус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.97.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Монреаль»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Коламбус.
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 40USDНовым игрокам
Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: