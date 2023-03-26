В 02:00 26.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Торонто» — «Каролина» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Торонто»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Торонто.

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