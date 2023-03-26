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    Аризона — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.03.2023 в 22:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Аризона — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Аризона и Колорадо начнут матч в 22:00 в регулярном сезоне НХЛ, 26.03.2023.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Аризона» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аризона» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Колорадо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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