начнут матч в 22:00 в регулярном сезоне НХЛ, 26.03.2023.

Последний матч: «Колорадо» — «Аризона» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аризона» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Колорадо»).

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