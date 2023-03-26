Последний матч: «Сент-Луис» — «Анахайм» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 2.15.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:9.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:9 (победит «Сент-Луис»).
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