В 05:30 26.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Анахайм» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:9.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:9 (победит «Сент-Луис»).

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