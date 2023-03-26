В 10:00 26.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч: «Ак Барс» — «Адмирал» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 1.90.

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