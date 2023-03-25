начнут матч в 04:00 в НХЛ, 25.03.2023.

Последний матч: «Колорадо» — «Аризона» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Аризона». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Колорадо»).

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