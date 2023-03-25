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    Колорадо — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.03.2023 в 04:00 начнется матч в НХЛ Колорадо — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Колорадо и Аризона начнут матч в 04:00 в НХЛ, 25.03.2023.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Аризона» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Аризона». Коэффициент ставки — 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Колорадо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Аризона.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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