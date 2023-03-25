В 23:00 25.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сан-Хосе» — «Калгари» 3:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Калгари»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Сан-Хосе.

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