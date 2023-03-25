В 17:00 25.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч: «Локомотив» — «ЦСКА» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

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