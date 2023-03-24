В 02:00 24.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Чикаго» — «Вашингтон» 3:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Чикаго»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Чикаго.

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