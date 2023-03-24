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    Ванкувер — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.03.2023 в 05:00 начнется матч в НХЛ Ванкувер — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Ванкувер и Сан-Хосе начнут матч в 05:00 в НХЛ, 24.03.2023.

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    Последний матч: «Ванкувер» — «Сан-Хосе» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Сан-Хосе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ванкувер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Сан-Хосе.

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