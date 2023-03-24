В 02:00 24.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Каролина»).

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