начнут матч в 01:30 в регулярном сезоне НХЛ, 24.03.2023.

Последний матч: «Миннесота» — «Филадельфия» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Миннесота»).

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