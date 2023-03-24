начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 24.03.2023.

Последний матч: «Питтсбург» — «Даллас» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 3.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Даллас»).

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