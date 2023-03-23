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    Металлург Мг — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.03.2023 в 17:00 начнется матч в плей-офф КХЛ Металлург Мг — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Металлург Мг и Авангард начнут матч в 17:00 в плей-офф КХЛ, 23.03.2023.

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    Последний матч: «Металлург Мг» — «Авангард» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Металлург Мг»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Авангард.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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