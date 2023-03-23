ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты
    Все новости спорта

    Эдмонтон — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.03.2023 в 05:30 начнется матч в НХЛ Эдмонтон — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 23.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Аризона в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Эдмонтон» — «Аризона» 8:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Аризона». Коэффициент ставки — 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Аризона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто забьет в Тегеране?
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Португалия начнет отбор с феерии
  • Португалия — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие