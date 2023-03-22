начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 22.03.2023.

Последний матч: «Виннипег» — «Аризона» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Виннипег»).

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