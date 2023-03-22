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    Ванкувер — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.03.2023 в 05:00 начнется матч в НХЛ Ванкувер — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 22.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Ванкувер — Вегас в НХЛ.

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    Последний матч: «Вегас» — «Ванкувер» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Вегас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Вегас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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