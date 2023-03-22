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    Торпедо — СКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.03.2023 в 19:30 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею Торпедо — СКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 22.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — СКА в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч: «Торпедо» — «СКА» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «СКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Торпедо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — СКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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