Последний матч: «Торонто» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.12.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Торонто»).
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