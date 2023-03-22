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    Анахайм — Калгари: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.03.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Анахайм и Калгари начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 22.03.2023.

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    Последний матч: «Калгари» — «Анахайм» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Калгари». Коэффициент ставки — 3.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Калгари»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Калгари.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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