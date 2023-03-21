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    Колорадо — Чикаго: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.03.2023 в 04:00 начнется матч в НХЛ Колорадо — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 21.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Колорадо — Чикаго в НХЛ.

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    Последний матч: «Чикаго» — «Колорадо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Чикаго.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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