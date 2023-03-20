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    Торпедо — СКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2023 в 19:30 начнется матч в плей-офф КХЛ Торпедо — СКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 20.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — СКА в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «СКА» — «Торпедо» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «СКА»).

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