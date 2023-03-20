ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Золотой гол Кессье. Сотая победа «Барсы» в Класико закончила чемпионскую гонку Ла Лиги
  • 08:00
    • Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
  • 10:05
    • Линекер назвал лучшего игрока сезона в АПЛ
  • 08:14
    • Рыбакина стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе
  • 00:58
    • «Барселона» вырвала победу у «Реала»
  • 00:46
    • «Ювентус» на выезде одолел «Интер»
    Все новости спорта

    Адмирал — Ак Барс: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2023 в 12:30 начнется матч в плей-офф КХЛ Адмирал — Ак Барс

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 12:30 20.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Адмирал — Ак Барс в плей-офф КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Ак Барс» — «Адмирал» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 2.16.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Ак Барс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Ак Барс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Фетисов-Арене» «Ак Барс» доведет ситуацию «Адмирала» до критической
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • СКА доведет преимущество до максимально выгодного
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Стоит ждать голевого бартера
  • «Мирандес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мирандес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Укаран — Росарио
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетико Ланус — Аргентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие