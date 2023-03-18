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    Филадельфия — Баффало: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Филадельфия — Баффало

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Филадельфия и Баффало начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.03.2023.

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    Последний матч: «Баффало» — «Филадельфия» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия» — «Баффало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:5.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 5:5.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Баффало.

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