начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.03.2023.

Последний матч: «Баффало» — «Филадельфия» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия» — «Баффало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:5. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 5:5.

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