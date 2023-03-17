начнут матч в 03:00 в НХЛ, 17.03.2023.

Последний матч: «Бостон» — «Виннипег» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Бостон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.42 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бостон»).

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