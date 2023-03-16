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    Сент-Луис — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.03.2023 в 04:30 начнется матч в НХЛ Сент-Луис — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:30 16.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сент-Луис — Миннесота в НХЛ.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Сент-Луис» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Миннесота»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Миннесота.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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