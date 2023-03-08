В 05:00 08.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Аризона» 6:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Сент-Луис»).

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