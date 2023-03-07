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    Даллас — Калгари: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.03.2023 в 04:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Калгари начнут матч в 04:30 в регулярном сезоне НХЛ, 07.03.2023.

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    Последний матч: «Даллас» — «Калгари» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Калгари». Коэффициент ставки — 3.65.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Калгари.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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