начнут матч в 04:30 в регулярном сезоне НХЛ, 07.03.2023.

Последний матч: «Даллас» — «Калгари» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Калгари». Коэффициент ставки — 3.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

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