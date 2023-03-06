В 19:30 06.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «ЦСКА» — «Северсталь» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северсталь» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЦСКА»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Северсталь — ЦСКА.

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