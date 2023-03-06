В 05:00 06.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сиэтл» — «Колорадо» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Сиэтл»).

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