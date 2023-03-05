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    Витязь — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.03.2023 в 17:00 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею Витязь — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Витязь и Локомотив начнут матч в 17:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 05.03.2023.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Витязь» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Витязь» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Локомотив»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Витязь — Локомотив.

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