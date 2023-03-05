начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 05.03.2023.

Последний матч: «Торонто» — «Ванкувер» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Торонто»).

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