начнут матч в 17:00 в плей-офф КХЛ, 05.03.2023.

Последний матч: «Ак Барс» — «Нефтехимик» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нефтехимик»).

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